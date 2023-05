Caetano Veloso vai homenagear Alcione no Prêmio da Música Brasileira

A premiação ocorrerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e terá apresentação de Felipe Neto e Lázaro Ramos edit

247 - O cantor Caetano Veloso fará uma homenagem no dia 31 de maio à cantora Alcione durante a edição deste ano do Prêmio da Música Brasileira. No evento, o músico baiano cantará "Onde o Rio É Mais Baiano", faixa que compôs para a artista cantar.

Segundo a coluna de Mônica Bergamo, a premiação ocorrerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e terá apresentação de Felipe Neto e Lázaro Ramos.

Entre os indicados estão Anitta, Chico Buarque, Chico César, Martinho da Vila, Criolo, Gloria Groove e Iza.

Cantora Alcione. Foto: Divulgação (Photo: Divulgação)

