Camila Queiroz se pronuncia após demissão da Globo: "tentei ter razão, mas saúde mental venceu"

Revista Fórum - A atriz Camila Queiroz comentou sua demissão da TV Globo durante as gravações de Verdades Secretas 2. A protagonista da novela, onde interpreta a modelo Angel, usou as redes sociais nesta quarta-feira (17) para desabafar sobre a decisão da Globo.

“Tentei ter razão mas a saúde mental venceu”, escreveu Camila Queiroz, provavelmente sobre a demissão da Globo. “Depois volto aqui pra conversar com vocês”, completou.

A atriz resgatou um tuíte de dois dias atrás em que parecia comentar sobre uma disputa com a emissora. “Hoje vc escolheria ter razão e brigar por ela ou ter saúde mental e deixar pra lá?”, perguntou Camila em enqueta feita com seus seguidores. A opção pela saúde mental venceu com 88,3%.

Tentei ter razão mas a saúde mental venceu.

Depois volto aqui pra conversar com vocês https://t.co/eTn8drF213

