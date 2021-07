Cantor Dudu Frade, ex-banda Aveloz, morre de Covid-19 aos 35 anos

247 - Idilvan Alventino Frade, conhecido como Dudu Frade, ex-vocalista da banda de forró Aveloz, morreu na noite desta terça-feira (20), aos 35 anos, no Hospital Regional de Patos, onde estava internado. Ele estava intubado desde o dia 9 de julho e não tinha comorbidades. A informação é do portal G1.

O cantor era casado e tinha duas filhas, de 4 e 12 anos. Ele ainda não tinha recebido nenhuma das doses da vacina contra a Covid-19.

De acordo com o irmão de Dudu, Ivan Frade, o cantor começou a sentir os sintomas da Covid-19 no dia 29 de junho, uma terça-feira, após um fim de semana de shows. No dia 6 de julho, ele foi internado e apresentou piora no quadro, precisando ser intubado no dia 9.

