Cantor Eduardo Costa é denunciado por estelionato em Minas Gerais

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou o cantor sertanejo Eduardo Costa e o cunhado dele, Gustavo Caetano Silva, por estelionato. A denúncia ainda não foi analisada pela Justiça.

De acordo com reportagem do G1, o cantor vendeu a um casal um imóvel com cerca de 4 mil metros quadrados, que era alvo de uma ação civil pública do Ministério Público Federal (MPF) e de uma ação de reintegração de posse com pedido de demolição de construção ajuizada por Furnas Centrais Elétricas.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram em 2017 quando Eduardo Costa negociou o imóvel em Capitólio, no Sul de Minas, em troca de uma casa na região da Pampulha, na capital mineira, avaliada em R$ 9 milhões.

PUBLICIDADE

Como a casa tinha valor superior ao valor do imóvel do cantor, Eduardo Costa disse ao casal que pagaria a diferença (cer de R$ 2,5 milhões) com uma lancha, um carro de luxo e uma moto aquática.

O casal que fez negócio com o cantor só descobriu que caiu em um golpe ao tentar registrar o imóvel e constatar as restrições.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE