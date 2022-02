Cantor Eduardo Costa vira réu por estelionato

Cunhado e sócio do artista, Gustavo Caetano Silva também foi alvo da denúncia edit

247 - A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contra o cantor Eduardo Costa por estelionato. Agora, ele é réu no processo. O Tribunal de Justiça (TJ-MG) confirmou a informação nesta quinta-feira (3), segundo o portal G1.

Cunhado e sócio do artista, Gustavo Caetano Silva também foi alvo da denúncia. De acordo com o MPMG, os dois negociaram o imóvel em Capitólio, no Sul de Minas, omitindo a informação de que o terreno era alvo de ações judiciais, obtendo "vantagem ilícita".

"Preenchidos os pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal, não estando inepta a denúncia e presente a justa causa, recebo a denúncia, nos termos do art. 395, do CPP", disse o juiz José Xavier Magalhães Brandão, em decisão publicada na última segunda-feira (31).

O magistrado também determinou "a citação pessoal dos acusados e se for o caso, por carta precatória, para apresentarem resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias".

