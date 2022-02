Cantor João Neto, da dupla com Frederico, é diagnosticado com câncer

Apoie o 247

247 - O cantor João Neto, da dupla com Frederico, foi diagnosticado com câncer na tireoide. O artista disse que vai começar o tratamento no Hospital de Amor de Barretos (SP). De acordo com ele, a doença foi descoberta em um check up de rotina no fim do ano passado.

"Todo final de ano costumo fazer todos os meus exames de rotina, um 'checkupão' geral, e no final do ano, no dia 23 de dezembro, eu recebi um diagnóstico não muito legal. Eu estou com câncer na tireoide. Vou começar meu tratamento agora no Hospital do Câncer de Barretos, vou precisar fazer uma cirurgia para retirada da glândula e vou precisar ficar um tempo em repouso absoluto, mais quieto, sem poder falar. Vou ter que encarar, não vai ter jeito", afirmou ele, que fez o anúncio em um post nas redes sociais da dupla nesta quarta-feira (16).

"Decidi compartilhar com todos vocês, primeiramente, porque é uma doença maldita, silenciosa, que não dá sinal nenhum. Eu nunca senti absolutamente nada, então fica o alerta pra vocês se cuidarem, fazer sempre os exames de rotina, porque é muito ruim você ser pego de surpresa em algo que não te mostra", complementou.

