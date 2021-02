Cantor Netinho critica Ivete Sangalo após ela pedir a Bolsonaro para 'deixar as armas pra lá e trazer a ciência'

O cantor Netinho criticou a colega Ivete Sangalo, após ela dizer "joga as armas pra lá" e "traz a ciência", numa referência a Jair Bolsonaro. "Às vezes a pessoa fica tão distante da realidade do povo, que acha que o mundo é o 'país das maravilhas' que seu dinheiro lhe proporciona", disse o artista edit

247 - O cantor Netinho criticou a colega Ivete Sangalo, que manifestou posição contrária ao decreto das armas do governo Jair Bolsonaro e pediu mais atenção às recomendações da ciência com o objetivo de estancar a propagação do coronavírus.

"A cantora @ivetesangalo desfruta de seguranças armados, carro blindado e casa em condomínio fechado. Às vezes a pessoa fica tão distante da realidade do povo, que acha que o mundo é o 'país das maravilhas' que seu dinheiro lhe proporciona", disse.

Segundo o portal Uol, o posicionamento de Ivete foi dado em live com a cantora Claudia Leite. Também foi publicado no Twitter um vídeo em que, no meio de um show, a cantora fez a mesma declaração - "joga as armas pra lá" e "traz a ciência!".

De acordo com o decreto, haverá mudanças na lista de Produtos Controlados pelo Comando do Exército. Deixam de fazer parte dessa categoria os projéteis de munição para armas de porte ou portáteis, até ao calibre 12,7 mm, armas anteriores a 1900 e acessórios como miras telescópicas, entre outros.

O governo Bolsonaro passou de quatro para seis o limite de armas de fogo de uso permitido que um cidadão autorizado pode adquirir.

IVETE SANGALO

- “Joga as armas pra lá e traz a CIÊNCIA” pic.twitter.com/ZPfjT3ZehB — Wallison Bezerra (@wallisonbezerra) February 13, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.