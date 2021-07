Cantor Otto se filia ao PT em encontro com Lula e Haddad

247 - O cantor e compositor Otto Ferreira se filiou ao PT (Partidos dos Trabalhadores) e comemorou ao lado do ex-prefeito de São Paulo e presidenciável Fernando Haddad e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A informação é do portal UOL.

Otto se encontrou com as lideranças petistas no sábado (10) e fez seu registro na sigla partidária. Segundo ele, o desejo é "colaborar" e citou uma provável candidatura de Lula no ano que vem.

"Estive no encontro [com] a cultura com o presidente Lula e, junto com ele, Fernando Haddad. Aproveitei para me filiar ao PT. Quero colaborar muito para, que no próximo ano, Lula seja o nosso presidente para o Brasil voltar a sorrir. Democracia e justiça. Bom dia e muita saúde", informou Otto em sua conta no Instagram.

“Estamos juntos contra esse desgoverno, essa pantomina, esse genocida. Vou pelas milhares de vítimas de covid por irresponsabilidade e desleixo. Vou pela liberdade e o desejo que nosso país acorde deste pesadelo político, antes que ele nos destrua como nação por completo”, declarou Otto em suas redes sociais.

O próprio ex-presidente Lula compartilhou a filiação nas suas redes sociais. Lula disse que, agora, Otto é "petista de carteirinha". O cantor não informou se pretende lançar alguma candidatura no próximo ano.

Veja:

