Cantor pioneiro do soul e funk, Gerson King Combo morre aos 76 anos

247 - Cantor pioneiro do soul e do funk, Gerson King Combo morreu na noite desta terça-feira (22), aos 76 anos, por causa de uma infecção generalizada e de complicações da diabetes após ser internado. O produtor Ronaldo Pereira confirmou o óbito.

Gérson Rodrigues Côrtes nasceu no Rio de Janeiro em 1943 e era irmão de Getúlio Côrtes, autor da canção "Negro gato", famosa com Roberto Carlos e Luiz Melodia. Também foi autor de músicas da Jovem Guarda.

O artista passaria a se dedicar ao black music e ao soul. Fez parte de um cenário musical que tinha nomes como Tim Maia, Carlos Dafé, Cassiano, Hyldon, Sandra de Sá e Banda Black Rio.

O primeiro álbum, "Gérson King Combo Volume I", saiu em 1977. O disco tinha a música "Mandamentos Black", o maior sucesso da carreira dele. O refrão ficou famoso por causa dos versos "Dançar como dança um black / Amar como ama um black / Andar como anda um black / Usar sempre o cumprimento black / Falar como fala um black / Eu te amo, brother."

