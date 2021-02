Cantor Zezinho Corrêa, do "Carrapicho", morre de Covid-19 em Manaus

Líder do grupo Carrapicho, que se popularizou com o hit "Tic Tic Tac" nos anos 90, Zezinho chegou a ser intubado e sofreu uma traqueostomia, mas não resistiu à doença edit

Portal Forum - O cantor Zezinho Corrêa, que ficou famoso nos anos 90 com o hit Tic Tic Tac, no grupo Carrapicho, morreu neste sábado (6) vítima de complicações da Covid-19 em um hospital particular de Manaus, no Amazonas.

Zezinho foi internado com Covid-19 no dia 5 de janeiro, após sentir febres e dores no corpo no dia anterior. No dia 7, foi transferido para um leito de UTI para dar continuidade ao tratamento. Com o agravamento da infecção ocasionada pela doença, o cantor chegou a ser intubado e também sofreu uma traqueostomia.

