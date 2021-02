Cantora Cláudia Garcia morre de Covid-19 aos 49 anos, em Goiás

247 - A cantora goiana Cláudia Garcia, de 49 anos, morreu por volta das 4h45 desta sexta-feira (26) por causa da Covid-19 após três dias internada. A sambista era um dos principais nomes da música em Goiás.

A artista chegou a ter 50% dos pulmões comprometidos, de acordo com reportagem publicada pelo portal G1.

Ela foi diagnosticada com Covid-19 no dia 16 de fevereiro e continuou em casa.

Depois de sentir dificuldades para respirar, ela foi internada no Hospital de Campanha para Enfrentamento do Coronavírus (HCamp) de Goiânia (GO) na madrugada da última terça-feira (23).

