Cantora pop Cardi B faz live com Biden e pede votos contra Trump

"Eu só quero que Trump vá embora", disse Cardi B durante a conversa com Joe Biden, candidato do Partido Democrata contra Donald Trump edit

247 - A cantora pop norte-americana Cardi B realizou uma live com o candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta segunda-feira, 17, pedindo para que as pessoas votem para retirar Donald Trump do comando do país.

"Eu só quero que Trump vá embora", disse Cardi B durante a conversa com Biden. Ela tem mais de 70 milhões de seguidores nas redes sociais. A conversa entre os dois foi proposta pela revista Elle.

A cantora apoiou Bernie Sanders antes dele abrir mão de sua candidatura. Ela defendeu seguro saúde para todos, educação universitária gratuita, e "que a população negra pare de ser assassinada".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.