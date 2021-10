Cao Hamburger adquire direitos de biografia de Paulo Freire para fazer filme ficcional

Apoie o 247

247 - O diretor Cao Hamburger adquiriu os direitos da biografia "O Educador: Um Perfil de Paulo Freire", escrita por Sérgio Haddad. O cineasta tem a ideia de fazer um filme ficcional sobre o filósofo, considerado o patrono da educação no Brasil. O projeto terá a participação de Tom Hamburger, filho dele. A informação foi publicada pela coluna de Mônica Bergamo.

A obra terá consultoria de Haddad e de Madalena Freire, filha de Paulo Freire. Ela trabalhou junto com o pai no projeto de alfabetização para adultos em Angicos, no Rio Grande do Norte.

