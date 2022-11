Cássia Kis é vista em novo protesto antidemocrático no Rio

Com camiseta "aborto não" e um terço nas mãos, atriz rezou com manifestantes diante de uma figura da Virgem Maria envolta em uma bandeira do Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - A atriz Cássia Kis, 64, participou neste domingo (6) de mais um protesto golpista antidemocrático de bolsonaristas que não aceitam a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O ato foi realizado no Rio de Janeiro. Desta vez a atriz usou uma camiseta com a frase "aborto, não" e uma calça verde, cor associada aos movimentos bolsonaristas, informa o jornal Folha de S. Paulo.

Com um terço em mãos, ela rezou com manifestantes diante de uma figura da Virgem Maria envolta em uma bandeira do Brasil.

A atriz é associada ao Centro Dom Bosco, um grupo católico bolsonarista de extrema-direita do qual o filho mais velho dela também faz parte.

Kis está sendo processada por entidades LGBTQIA+ por falas homofóbicas nas quais afirma que "a ideologia de gênero que já está nas escolas quer destruir a família".

Colegas de profissão criticaram a atriz quando ela decidiu participar da primeira manifestação golpista no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (2).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.