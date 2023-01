Centro de Mídia da China conclui terceiro ensaio da Gala da Festa da Primavera

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) concluiu no dia 9 deste mês o terceiro ensaio da Gala da Festa da Primavera, que acolherá o ano do Coelho.

Entre os espetáculos está a interpretação da canção “Olá, desconhecidos”, que foi produzida exclusivamente para o show da virada do ano novo chinês. Um trecho da produção se tornou logo um fenômeno após sua publicação na plataforma de nova mídia do noticiário da Televisão Central no dia 29 de dezembro do ano passado, com mais de 60 milhões de visualizações. No terceiro ensaio, a versão completa da canção foi divulgada pela primeira vez, com a participação de pessoas comuns cujas histórias emocionaram todo o país.

Valorizar a cultura tradicional também será um destaque da Gala. Com base nos registros históricos e das antigas arquiteturas, a equipe de design visual criou imagens de animais lendários, combinando a tradição e a vitalidade da era.

Além dos artistas e profissionais, não faltarão pessoas comuns, que interpretarão espetáculos inspirados na vida real.

