Charge Falada entrevista a dupla Jal & Gual, uma instituição dos quadrinhos

247 - O Charge Falada desta semana entrevista duas pessoas. A conversa do cartunista Jal e do curador de eventos culturais Gual com Miguel Paiva e Renato Aroeira está tão boa que rendeu conteúdo para dois episódios do podcast. O primeiro está aqui (ao final da matéria) e o próximo será publicado semana que vem.

Jal e Gual são praticamente uma instituição dos quadrinhos. Todas as boas exposições sobre o tema no Brasil têm o dedo deles. Um desenha também, o Jal, e o outro, o Gual, pesquisa e organiza como ninguém. A grande exposição que o SESC-SP fez sobre o Pasquim teve a participação dos dois. Os salões de quadrinhos, inclusive o de Piracicaba, viveram anos de glória com a organização da dupla.

Para não deixar de comentar o que os chargistas do Brasil registraram durante a semana, no próximo episódio, ou seja, a parte 2, Aroeira e Miguel atualizarão O Momento Narciso, falando de suas próprias charges, e as criações dos coleguinhas que viralizaram.

PUBLICIDADE

Com Jal & Gual, o programa prossegue e retoma os quadros do clássicos como O Que Não Teve a Menor Graça, O Bundão, O Mico e O Meme. Pela primeira vez, o Charge Falada recebeu uma dupla. Rendeu grandes histórias e boas gargalhadas.

Clique aqui e ouça a parte 1 do podcast.

PUBLICIDADE