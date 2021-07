Charge Falada entrevista Jeff, mais um chargista que é músico

Nascido no Rio e morador de Fortaleza há 30 anos, o cartunista Jeff Portela é hoje, além de desenhista, um percussionista bastante requisitado por vários grupos musicais edit

247 - Quando Miguel e Aroeira convidam os entrevistados para o podcast Charge Falada, apresentado semanalmente pelos dois chargistas, apostam se ele, além de desenhista, também é músico ou arquiteto. Quase não erraram até hoje.

O cartunista Jeff Portela, que nasceu no bairro de Vila Isabel, saiu do Rio de Janeiro e foi subindo. Ficou dez anos em Recife e parou em Fortaleza, onde vive há 30 anos, publicando suas charges nas redes sociais, criando artes gráficas e (olha o músico aí!) agitando os braços como percussionista bastante requisitado por vários grupos musicais.

Entre seus colegas chargistas, é reconhecido como um verdadeiro craque, daqueles que você olha o desenho sem ver quem está assinando e diz que queria ter feito aquela charge.

Jeff publicou nos jornais O Povo e Tribuna do Ceará, de Fortaleza, e seus trabalhos chamaram a atenção, vencendo o Salão de Humor da Cachaça, em Paty do Alferes, no Rio de Janeiro, e virou frequentador assíduo dos salões.

Para ouvir o podcast com Jeff é só clicar aqui.

