Charge Falada entrevista o cartunista Quinho

247 - Nascido em Manhuaçu, Quinho é o premiado cartunista do jornal Estado de Minas, que venceu o Salão Nacional de Humor Henfil de 1995 e foi contratado para trabalhar em Belo Horizonte, mantendo a tradição dos grandes chargistas mineiros.

Em 25 anos de carreira, conquistou reconhecimento nacional e internacional como quadrinista, cartunista, ilustrador e caricaturista. Em 2020, recebeu o Prêmio Vladimir Herzog na categoria "Prêmio Destaque Vladimir Herzog Continuado."

No papo aberto com Renato Aroeira e Miguel Paiva, Quinho fala de suas charges e reverencia o olhar sempre atento de outros cartunistas, comentando também os ares pesados que sopram a partir de Brasília.

“Do jeito que a coisa está indo, o Ciro vai ser o vice do Bolsonaro”. Os três discorrem com humor sobre as declarações de integrantes do governo que sempre utilizam termos ligados à sexualidade, o que vem garantindo ótimos trabalhos aos chargistas.

“Neste governo tem muita sexualidade envolvida”, diz ele.

Se fosse só isso, tudo bem, mas a eleição do bundão da semana e do Mico da vez mostra que o país vai de mal a pior. Só nos resta mesmo, além de protestar, rir como ato de resistência.

O episódio 18 do podcast Charge Falada já está nos agregadores de podcast. Produção: Rádio Garagem.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.