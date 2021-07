‘Charge Falada’ entrevista Ricky Goodwin, do Pasquim

Podcast apresentado pelos chargistas Miguel Paiva e Renato Aroeira traz como convidado o editor de históricas entrevistas do mais famoso e combativo jornal de humor crítico que existiu no Brasil edit

247 - Ricky é aquele famoso “amigo de mais de 30 anos” de Miguel Paiva e Renato Aroeira, desde a época do Pasquim, o mais famoso e combativo jornal de humor crítico que existiu no Brasil, publicado entre 1969 e 1991.

Foi ele o editor das históricas entrevistas do semanário, pautando os nomes que estamparam as capas das concorridas edições. Depois, criou a Pacatatu, primeira agência de cartunistas a distribuir o material aos jornais brasileiros.

“Louvo os chargistas, que estão tirando graça em um momento tão sem graça”, disse ele durante a conversa.

Americano de nascimento, Richy vive hoje na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Convidado para contar suas histórias e comentar as charges de ontem e de hoje, fala sobre a grandiosa exposição que relembra os 50 anos do Pasquim, no Sesc, em São Paulo.

Ricky acabou sendo uma espécie de depositário da memória do Pasquim. A exposição do Sesc mostra bem isso. Ele sabe tudo da história do jornal, se relaciona com todos os sobreviventes e guarda não só nos seus arquivos mas na sua cabeça a maior parte dos registros deste período.

É um guerreiro da charge e dos quadrinhos, responsável por várias exposições importantes e só falta desenhar, como diríamos hoje. Mas acho que nem precisa. Mesmo não sendo cartunista, Ricky Goodwin é reconhecido por Aroeira e Miguel como um chargista honorário. Além de tudo, é jornalista, fotógrafo e diretor de cinema.

“Cada vez que se fala de uma charge, a gente se renova”.

Se quiser ouvir o Charge Falada com Ricky Goodwin, clique aqui .

