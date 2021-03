Chico Buarque é vacinado contra Covid-19

247 - O cantor e compositor Chico Buarque de Hollanda recebeu nesta quarta-feira (10) a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus.

Chico foi imunizado no Planetário do Rio, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. O artista postou o momento em suas redes sociais e escreveu: "Vacinem-se. Viva o SUS!".





