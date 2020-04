Chico Buarque participa de live com Lula

Cantor e compositor Chico Buarque vai conversar com o ex-presidente Lula nesta sexta-feira, 17, a partir das 18h, nas redes sociais do MST edit

247 - O cantor e compositor Chico Buarque participará nesta sexta-feira, 17, às 18h, de uma transmissão ao vivo junto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Chico não irá se apresentar musicalmente, mas conversar sobre a situação do Brasil em meio à pandemia do novo coronavírus.

A live será transmitida pelas redes sociais do MST. Chico conversará com Lula, João Pedro Stédile, do MST, o deputado Alexandre Padilha (SP), ex-ministro da Saúde, e outros convidados.

