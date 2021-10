Chico Buarque passará por cirurgia na coluna

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - O cantor, compositor e escritor Chico Buarque passará por uma cirurgia na coluna no feriado desta terça-feira, 12 de outubro. Chico sofre de estenose do canal vertebral e passará por um procedimento chamado artrodese. O distúrbio causa um estreitamento no espaço entre as vértebras, por onde passa a medula, causando dores.

A cirurgia vai ficar uma placa de parafusos para manter o alinhamento e o espaço adequado entre as vértebras, livrando o músico das dores.

Leia a íntegra na Revista Fórum .

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE