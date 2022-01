Chico Buarque prepara álbum de inéditas e turnê pelo Brasil

Desde de último álbum, de 2017, o artista se dedicou a escrever romances. Em 2022, deve voltar com tudo à carreira musical edit

247 - Chico Buarque vai repousar a caneta de escritor e desempoeirar o violão para voltar com tudo à música. Depois de se dedicar à literatura nos últimos anos, Chico pretende, em 2022, entrar em estúdio para gravar um álbum de inéditas e excursioná-lo pelo Brasil. As informações são do jornal Correio Braziliense.

Depois do álbum de inéditas Caravanas, de 2017, Chico Buarque manteve os fãs em jejum musical. O artista deu uma pausa na faceta de cantor e concentrou-se em escrever romances. Foram dois: Essa gente, de 2019, e Anos de chumbo e outros contos, de 2021.

Agora, Chico está pronto para voltar. Em parceria com a gravadora Biscoito Fino, que o acompanha desde 2006, o músico vai registrar canções inéditas em um álbum.

Além disso, deve passear pelas principais cidades brasileiras em turnê. Os shows contarão com a participação especial fixa da cantora Mônica Salmaso, que já homenageou Chico no disco Noites de gala, samba na rua, de 2006.

