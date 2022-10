Chico Buarque processa Flávio Bolsonaro e pede R$ 48 mil de indenização por danos morais

Ação está ligada ao uso indevido de imagens do disco "Chico Buarque de Hollanda", de 1966, em uma montagem publicada pelo parlamentar no Instagram edit

247 - O cantor e compositor Chico Buarque de Holanda acionou a Justiça contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pedindo indenização de R$ 48 mil por danos morais à sua honra e imagem.

Segundo a coluna do jornalista Ancelmo Gois, de O Globo, a ação está ligada ao uso indevido de imagens do disco "Chico Buarque de Hollanda", de 1966, em uma montagem que foi publicada pelo parlamentar em seu Instagram.

"A capa do disco de Chico é usada como ‘meme’ para identificar uma pessoa ‘feliz’ e uma pessoa ‘séria’. Na montagem postada por Flávio em seu Instagram, o filho de Jair Bolsonaro ataca quem vota em Lula e sugere o apoio de Chico a um suposto ‘roubo dos pobres’", diz a reportagem.

De acordo com João Tancredo, advogado do artista, o caso “trata-se, inegavelmente, de uso não autorizado e indevido de imagem, em contexto que achaca sua honra e mancha sua reputação, além de confundir os eleitores, ao ligá-lo à imagem de candidato no qual não apenas não apoia, mas detém forte rejeição – pela defesa aberta que faz ao regime ditatorial, à tortura, à morte de opositores políticos, entre outros pontos".

O caso está tramitando no 6º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital Lagoa.

