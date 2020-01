Chico Buarque: temos um país governado por loucos

O compositor Chico Buarque elogiou o documentário Democracia em Vertigem, da cineasta Petra Costa, que concorre ao Oscar, sobre os bastidores do golpe de 2016. “O que a gente vê ali dá a impressão que eles estavam brincando com a democracia. E o resultado está aí: temos hoje um país governado por loucos”, disse o compositor edit

O cantor e compositor Chico Buarque defendeu nesta quinta-feira, o documentário Democracia em Vertigem, da cineasta Petra Costa, que concorre ao Oscar de melhor documentário.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Chico avalia que Petra Costa retratou com precisão os bastidores do golpe de 2016.

“A cineasta Petra Costa soube captar, com sensibilidade os bastidores da cena política, principalmente a partir de 2014, quando os derrotados não aceitaram o resultado das urnas e passaram a tramar, com apoio de grande parte da classe política, com a grande mídia e com a complacência da Justiça, começaram a tramar contra o governo de Dilma Rousseff. Não souberam esperar mais quatro anos, quando talvez pudessem implantar um governo liberal”, afirma Chico Buarque.

