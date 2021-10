China realiza "Concerto da Contagem Regressiva", a 100 dias das Olimpíadas de Inverno de Pequim

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) realizou com sucesso o Festival Musical China-Europa, um concerto em comemoração à contagem regressiva de 100 dias das Olimpíadas de Inverno de Pequim. Mais de 100 músicos de vários países europeus se apresentaram e desejaram sucesso aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 por meio de sua música.

Na mensagem enviada para o concerto, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse que Pequim se tornará a primeira cidade que sedia os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno e que este concerto transfronteiriço é mais um marco histórico neste processo. Ele elogiou o concerto por mostrar como o esporte e a música criam pontes para reunir pessoas, o que é justamente o sentido tanto do esporte como da música.

No concerto, cerca de 130 músicos superaram as dificuldades provocadas pela epidemia e tocaram obras clássicas de compositores de renome mundial da China, Suíça, Itália, Rússia e de outros países.

O presidente do CMG, Shen Haixiong, afirmou no seu discurso que, através do CMG e outras mídias internacionais, músicos internacionais expressaram os melhores votos de êxito com músicas excelentes para o sucesso das Olimpíadas de Pequim, lembrando que "nem mesmo montanhas e oceanos podem separar a amizade entre pessoas com mesma aspiração".

