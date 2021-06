China realiza performance artística para celebrar o centenário do Partido Comunista

Rádio Internacional da China - Na última segunda-feira, realizou-se em Pequim uma performance artística dedicada ao centenário do Partido Comunista da China. Os líderes do Partido e do Estado Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng e Wang Qishan juntaram-se a cerca de 20 mil pessoas para assistir à apresentação, intitulada "A Grande Jornada", no Estádio Nacional.

Minutos antes do início da atividade, Xi Jinping e outros líderes chineses subiram na tribuna, acenando para o povo em meio a aplausos.

Com fogos de artifício exibindo o número 100 sobre o estádio, a apresentação começou.

O espetáculo épico, dividido em quatro partes, retratou como o povo chinês, sob a liderança do PCCh, realizou a revolução, construção e reforma nos últimos 100 anos.

A performance exaltou o fato de que, sob a forte liderança do Comitê Central do PCCh, tendo o camarada Xi Jinping como o núcleo desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, o socialismo com características chinesas entrou em uma nova era, e a China está embarcando em uma nova jornada de construção plena de um país socialista moderno.

Após a apresentação, todo o público se levantou para cantar a música "Sem o Partido Comunista, Não Haveria Nova China".

Importantes amigos estrangeiros, enviados diplomáticos, representantes de organizações internacionais em Pequim e especialistas estrangeiros também foram convidados para o evento.

