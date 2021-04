Chomsky: "ainda tentarão impedir Lula, mas ele é a saída para o Brasil"

Por Eleonora Lucena e Rodolfo de Lucena, no Tutaméia – “Acredito que ainda vão ocorrer muitas tentativas de impedir que Lula concorra nas próximas eleições, esforços sérios nesse sentido, em parte por causa do intenso ódio de classes que existe no Brasil, que é muito chocante. Alguns setores não querem saber de ter uma pessoa que nem fala português direito assumir uma posição de poder, esse não é o lugar para um trabalhador. Além disso, claro, eles não gostaram das políticas de Lula. De qualquer forma, Lula é hoje um grande e poderoso estadista. Acho que, se ele conseguir driblar as forças que tentam bloqueá-lo, é uma saída para o Brasil. É uma esperança.”

Essa é a avaliação do filósofo e linguista Noam Chomsky, principal intelectual do planeta, em entrevista ao TUTAMÉIA. Confira abaixo:

