Cientista social e escritor, Jorge Caldeira toma posse Academia Brasileira de Letras, na Cadeira 16

Apoie o 247

ICL

247 - O cientista social, escritor, jornalista e editor Jorge Caldeira tomou posse nessa quinta-feira (24) na Academia Brasileira de Letras, assumindo a Cadeira 16, anteriormente ocupada por Lygia Fagundes Telles. A autora morreu em abril, aos 98 anos). Na cerimônia realizada no Petit Trianon, Cadeira afirmou que é necessário "restaurar o equilíbrio perdido, criar um futuro".

"Estamos entrando na economia do carbono neutro e o Brasil pode deixar de ser um “gigante pela própria natureza" e fazer da natureza seu caminho para ser um gigante econômico", disse ele ao jornal O Globo. "Para isso, além de preservar, temos que valorizar a cultura dos povos originários, que detém uma sabedoria sobre seu ambiente superior a qualquer avanço científico que conhecemos".

O sociólogo é autor de biografias como "Mauá – Empresário do Império"(1995) e do livro "A história da riqueza no Brasil" (2017).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.