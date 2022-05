Cineasta diz que psiquiatra 'Nise da Silveira não gostaria de ser homenageada por um fascista'

Afirmação do cineasta Jorge Oliveira foi feita após Jair Bolsonaro vetar o nome da médica que revolucionou o tratamento de doenças mentais no Brasil no Livro de Heróis da Pátria edit

247 - Após Jair Bolsonaro vetar a inclusão do nome da psiquiatra alagoana Nise da Silveira, que revolucionou o tratamento dos pacientes com transtornos mentais no Brasil, no “Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria”, o cineasta e escritor Jorge Oliveira usou sua página no Facebook para afirmar que a médica “certamente não iria gostar de ter na sua homenagem a assinatura de um fascista”.

''Bolsonaro vetou o projeto aprovado pela Câmara que incluiria o nome da psiquiatra Nise da Silveira no pantheon dos heróis e heroínas do Brasil. Ora, o que se pode esperar de um sujeito que tem como líder o torturador Brilhante Ustra? A Nise certamente não iria gostar de ter na sua homenagem a assinatura de um fascista'', escreveu o cineasta na rede social.

Oliveira foi quem levou a história da psiquiatra Nise da Silveira com o filme ‘Olhar de Nise’. A película foi premiada em festivais no Brasil e no exterior. O veto de Jair Bolsonaro à inscrição do nome da psiquiatra no livro dos 'Heróis e Heroínas da Pátria' foi publicado no Diário Oficial da União da quarta-feira (25).

