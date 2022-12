Cineasta Spike Lee diz que vai torcer para o Brasil na Copa do Mundo e pede força a Pelé

Apoie o 247

ICL

247 - O cineasta norte-americano Spike Lee, 61 anos, afirmou que está torcendo para o Brasil ganhar a Copa do Catar, no Oriente Médio, região com partes da Ásia e da África. "Agora que os Estados Unidos estão fora da Copa, vou torcer para o Brasil", disse Lee no evento Rio Innovation Week, sediado no Rio de Janeiro, em novembro, de acordo com informações publicadas pela coluna de Flávia Guerra, no portal Uol.

O artista desejou força a Pelé, 82 anos, que enfrenta um câncer desde o ano passado. "Que ele se recupere e que volte a ter saúde. Vamos todos rezar pelo Pelé, se vocês puderem se lembrar disso antes deitarem suas cabeças no travesseiro".

>>> Comentarista irlandês reclama de danças de jogadores brasileiros em comemorações e apanha na internet

O cineasta torce pelo Brasil, mas afirmou que gostaria de ver o troféu com a seleção de Camarões.

"Eu, na verdade, queria desesperadamente que Camarões vencesse essa Copa porque os ancestrais de meu pai são de lá. Minha mãe tem ancestrais de Serra Leoa. Meus ancestrais foram roubados da África. Eles não eram escravos. Eles foram escravizados", disse o cineasta em conversa com a imprensa no festival de cinema Red Sea International Film Festival, na Arábia Saudita, também no mês passado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.