Cirurgia em Chico Buarque é considerada um sucesso

247 - A cirurgia no cantor Chico Buarque, que aconteceu nessa terça-feira (12), foi considerada um sucesso. O procedimento, que durou de seis a oito horas, ocorreu no Hospital Copa Star, no Rio.

O compositor ficará dois ou três dias de recuperação no hospital e depois vai para casa. O artista colocou parafusos de fixação das vértebras.

O trabalho de recuperação dura, em média, quatro meses.

