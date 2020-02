Claudia Leitte estreia no carnaval de Salvador e homenageia mulheres policiais

A cantora Claudia Leite homenageou as mulheres policiais em sua estreia no carnaval de Salvador. Com o tema "We can do It", ela se dirigiu à Guarda Civil Municipal feminina soteropolitana edit

247 - A cantora Claudia Leite homenageou as mulheres policiais em sua estreia no carnaval de Salvador. Com o tema "We can do It", ela se dirigiu à Guarda Civil Municipal feminina soteropolitana.

A reportagem do portal Uol destaca que "para surpresa dos foliões, que cercavam as vans próximas do trio, Claudia Leitte chegou em moto da GCM escoltada por policiais da corporação.

Do Trio Elétrico, ela disse: "são mulheres que enfrentam todos os dias a violência e muitas vezes arriscam a própria vida para garantir a segurança de outras mulheres e da população em geral."

A matéria ainda sublinha que "Claudia enalteceu a força das mulheres citando a Guarda Civil Municipal, Bombeiras, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Ferroviária, Polícia do Exército e Polícia Legislativa."