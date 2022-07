CMG lança plataforma digital do Museu de Cultura e Arte Digital

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - A plataforma digital do Museu de Cultura e Arte Digital do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) foi lançada no sábado (23) em Beijing.

O chefe do gabinete de gerente geral do CMG, Peng Jianming, afirmou que a construção da plataforma é uma medida inovadora pois concentra excelentes obras culturais e artísticas chinesas e difundirá melhor a cultura e a civilização chinesa por meio digital.

A nova interface reunirá os recursos estratégicos culturais nacionais e agregará relíquias culturais, obras de arte e cursos de educação estética dos museus, galerias de arte, academias de arte e artistas conhecidos.

Através da tecnologia virtual VR/AR, de 3D a olho nu e outros meios técnicos, a plataforma vai proporcionar uma experiência artística surpreendente e criará cenas bastante interativas. No futuro, o novo ambiente será referência do poder da inovação chinesa, mostrará a beleza da arte e cultivará talentos para o futuro, ajudando a estratégia nacional de digitalização cultural e a melhorar a vida das pessoas.

Tradução: Cecília Ma

Revisão: Patrícia Comunello

