Coletivo de artistas pede Mario Frias na cadeia após incêndio da Cinemateca

No momento em que um dos prédios da Cinemateca queimava, o secretário de Cultura de Bolsonaro estava em Roma; nas redes, ele responsabilizou o PT pelo incêndio edit

Revista Fórum - O Coletivo 342 Artes, formado por artistas brasileiros, levantou a hashtag #MarioFriasNaCadeia, para pedir a responsabilização do secretário Especial de Cultura de Jair Bolsonaro, Mario Frias, pelo incêndio na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. A campanha chegou aos assuntos mais citados no Twitter.

No momento em que um dos prédios da Cinemateca queimava, o ministro do Turismo, Gilson Machado, e seu subordinado, Mario Frias, que deveria cuidar especificamente da área, estavam em Roma.

Na sexta-feira (30), Frias se manifestou, via Twitter, e piorou sua situação. De forma ridícula, ele responsabilizou o PT pelo incêndio, dizendo que “recebemos a Cinemateca, uma das heranças malditas do governo apocalíptico do petismo”. O órgão está sem gestor desde 31 de dezembro de 2019.

PUBLICIDADE

Continue lendo na Fórum.





Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.