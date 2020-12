Com 60 anos, Tony Bellotto, dos Titãs, testa positivo para o coronavírus

Informação foi confirmada pela assessoria da banda, que não deu detalhes sobre estado de saúde do músico edit

Fórum - O músico Tony Bellotto, dos Titãs, foi diagnosticado com Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria da banda nesta quarta-feira (9). Com 60 anos, Tony faz parte do grupo de risco para desenvolver complicações da doença.

A assessoria da banda informou que o músico está em quarentena, isolado, em casa. Não deu detalhes, porém, de qual seu estado de saúde. Também não se sabe se a mulher de Bellotto, a atriz Malu Mader, foi infectada pelo novo coronavírus.

