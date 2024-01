Com cinco estatuetas, Oppenheimer desbanca Barbie no Globo de Ouro 2024

Outro destaque foi para as séries "The Bear" e "Succession" que também levaram mais de uma estatueta para a casa edit

247 - A 81ª edição do Globo de Ouro foi realizada neste domingo (7) para consagrar os melhores da TV e do cinema, com destaque para a grande estrela da noite, “Openheimer", que levou cinco prêmios e ultrapassou o tão comentado "Barbie", que conquistou duas. As informações são do portal UOL.

"Pobres Criaturas" também foi destaque. O filme levou o prêmio de melhor filme de comédia ou musical, enquanto Emma Stone venceu como melhor atriz em comédia ou musical. Outro destaque foi para as séries "The Bear" e "Succession" que também levaram mais de uma estatueta para a casa.

