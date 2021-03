Com Covid-19, cantor Agnaldo Timóteo segue na UTI em estado grave

247 - Diagnosticado com Covid-19 na semana passada, o cantor Agnaldo Timóteo segue internado em estado grave em uma UTI, desde a última quarta-feira (17).

Segundo a assessoria de imprensa, Timóteo vem respondendo positivamente ao trabalho e seu quadro clínico é considerado regular. Ele não precisou ser intubado.

O artista está no Hospital Casa São Bernardo, na Zona Oeste do Rio. O sobrinho do artista, Timotinho , disse que o tio já recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus.

