Com Covid-19 pela segunda vez, Luciano Szafir tem complicações no intestino

247 - O ator Luciano Szafir, internado desde 22 de junho, quando foi diagnosticado pela segunda vez com Covid-19, segue sob efeito de sedativos para o tratamento de uma complicação no intestino causada pela doença.

Na última quarta-feira (7), o artista, de 52 anos, foi submetido a uma cirurgia para retirada de hematoma e segmento do cólon, como informou sua assessoria. "O paciente Luciano Szafir passou por uma cirurgia de retirada de hematoma e segmento do cólon no Hospital Samaritano Barra (na Zona Oeste do Rio). Szafir segue sedado no pós-operatório".

