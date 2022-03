Com dez canções autorais inéditas, Lô Borges lança "Chama viva"

Apoie o 247

247 - Com participações de Milton Nascimento, Beto Guedes, Patrícia Maês e Paulinho Moska, Lô Borges chega a seu quarto disco de inéditas em quatro anos. “Chama viva” está desde a sexta-feira (25) nas plataformas digitais.

“Chama viva” traz 10 canções autorais inéditas, parcerias de Lô com Patricia Maês, informa O Estado de Minas. “O disco aconteceu quando eu estava terminando ‘Muito além do fim’, com letras de Márcio Borges. Esse álbum com Marcinho era adrenalina pura, quase rock and roll na veia. Tive uma semana de folga e deu vontade de ligar o teclado na função órgão. Veio uma coisa quase sinfônica na minha cabeça, porque órgão remete a uma coisa mais reflexiva, mais sinfônica. Em sete dias, compus sete temas”, conta Lô. “Era um tempo de descanso para a minha cabeça e para o meu espírito.”



