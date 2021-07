Com Gloria Groove, Ludmilla lança música em projeto contra homofobia

Leo Dias, Metrópoles - Engajada em causas sociais, a cantora Ludmilla lançou no último dia 12 de julho,o Lu Sessions , com a ação Use Sempre a Sua Voz. A primeira faixa foi lançada na quarta-feira (14/7) com a Gloria Groove, ou seja, duas personalidades brasileiras donas de rupturas sociais. O vídeo das duas no Youtube já acumula mais de 168 mil visualizões no Youtube.

“A repercussão desse projeto tem sido tão positiva que a vontade é lançar mais episódios por vez. O retorno dos fãs e a troca com os artistas são muito importantes nesse momento e a cada lançamento tenho mais certeza de que estamos fazendo um trabalho muito interessante”, diz Lud.

