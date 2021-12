Internautas lembram entrevista em que Tom Holland, de Homem Aranha, revela desconhecer Pedro Almodóvar

Declaração do ator, de 2019, voltou a circular com o lançamento do novo filme do personagem e levou o nome do cineasta para os assuntos mais comentados da rede edit

Revista Fórum - Com o lançamento do novo filme de Homem Aranha: Sem volta para a casa (2021), internautas resgataram uma entrevista do ator Tom Holland, atual protagonista da cine-série do aracnídeo, onde ele revela não conhecer o diretor espanhol de cinema Pedro Almodóvar, considerado um dos principais cineastas do mundo em atividade.

A declaração de Holland não é nova, ela foi dada durante a divulgação do filme Homem Aranha: Longe de Casa (2019), onde ele contracena com o ator com o ator Jake Gyllenhaal, que interpreta o personagem o Mystério.

Próximo filme do Tom Holland será "Homem Aranha: Má Educação". pic.twitter.com/l55LpUSztT December 25, 2021

