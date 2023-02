Com Ludmilla puxando samba, Beija-Flor bomba nas redes, mas incêndio causa susto na Sapucaí (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - A participação de Ludmilla como puxadora do samba-enredo da Beija-Flor de Nilópolis foi sucesso nas redes sociais. Ao lado do Neguinho da Beija-Flor, a cantora sustentou a escola no gogó.

A performance da artista foi elogiada: "Ludmilla não cansa de ser artista", escreveu um usuário. "A nova dupla de milhões", disse outro. "Que momento fantástico! Detalhe o microfone da Ludmilla está no mesmo nível do Neguinho. Tá lindo", constatou um terceiro.

No entanto, nem só de flores foi feito o desfile da Beija-Flor. A escola viveu um susto com um princípio de incêndio em um de seus carros. O fogo, felizmente, foi controlado pelos bombeiros.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.