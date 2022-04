Com o samba-enredo "Planeta Água", Mancha Verde é campeã do Carnaval de São Paulo

Apoie o 247

247 - Com o samba-enredo "Planeta Água", a Mancha Verde foi campeã do Carnaval do estado de São Paulo após apuração feita na tarde desta terça-feira (26), no Anhembi. A escola fez referência a Iemanjá, a orixá das águas salgadas nas religiões de matrizes africanas.

O refrão dizia: "Iemanjá! Iê-Iemanjá! / Rainha das ondas, senhora do mar! / Iemanjá! Iê-Iemanjá! / No azul dos teus mistérios eu também quero morar".

A escola ganhou o primeiro título no Grupo Especial no Carnaval de 2019, quando apresentou o samba-enredo "Oxalá, salve a princesa! A saga de uma guerreira negra". Naquele ano a Mancha Verde contou a história da princesa africana Aqualtune, e, por meio dela, discutiu escravidão, direitos humanos e intolerância religiosa.

