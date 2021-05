Comitê Lula Livre lança documentário sobre campanha durante prisão do ex-presidente

Campanha sobre a luta pela libertação de Lula será divulgado no dia 2 de junho em redes sociais de apoiadores do ex-presidente edit

247 - O Comitê Lula Livre lançará um documentário sobre a campanha do movimento pela libertação do ex-presidente. Terao destaque momentos como a greve de fome em Brasília e a vigília ao lado da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, onde Lula ficou preso.



O filme tem por título: “Alma Lavada: A História da Campanha Lula Livre” e será divulgado na quarta (2), em redes sociais de apoiadores de Lula, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

