Concurso "Contos da Quarentena" do 247 já teve mil textos analisados

O júri da primeira estapa do concurso "Contos da Quarentena" chegou nesta sexta-feira à leitura e análise do milésimo conto inscrito. Em 30 de junho serão anunciados os resultados. Com 1.800 inscrições, o concurso é um dos maiores em língua portuguesa edit

247 - O concurso "Contos da Quarentena" organizado pelo Brasil 247 ultrapassou todas as expectativa e teve ao final das inscrições mais de 1.800 textos. Tornou-se um concurso de referência: teve aproximadamente o mesmo número de inscrições que o prêmio Oceanos 2020, maior prêmio da literatura em língua portuguesa, que envolve Brasil, Portugal e todos os demais países da lusofonia.

O júri da primeira estapa do concurso chegou nesta sexta-feira (8) à leitura e análise do milésimo conto inscrito. A qualidade literária dos contos está surpreendendo os jurados. No evento da divulgação dos resultados, prevista para dia 30 de junho, além dos três primeiros receberem os prêmios previstos, será lançado um livro reunindo os melhores (no mínimo dez contos, no máximo vinte, a depender da extensão dos textos).

O livro será publicado pela editora Kotter numa parceria com a Editora 247, e estará disponível nas melhores livrarias do país.

Equipe de jurados da primeira fase: Sálvio Nienkotter (escritor e editor), Daniel Osieck (poeta e romancista) e Raul Kevin (poeta e editor).

Equipe de jurados da fase final:Luiz Ruffato (um dos maiores romancistas brasileiros vivo), Ricardo Aleixo (o poeta e performer mais lido no Brasil atual) e Marcos Pamplona (poeta e roteirista)

