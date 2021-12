Conheça a banda "Francisco, el Hombre", convidada por Lula para cantar na Argentina

Na celebração do Dia da Democracia e dos Direitos Humanos, grupo deve tocar "Bolsonada" e "Casa Francisco". Banda foi fundada em 2013 por dois mexicanos naturalizados brasileiros edit

Fórum - Convidada pelo ex-presidente Lula (PT), a banda “Francisco, el Hombre” será a única equipe brasileira a se apresentar na Argentina nesta sexta-feira (10) durante a celebração do Dia da Democracia e dos Direitos Humanos. O show será transmitido pelo canal da Televisión Pública no YouTube.

Dentre as músicas, a banda deve tocar “Bolsonada” e “Casa Francisco”. A cerimônia também terá outros artistas argentinos para celebrar os 38 anos do regresso à democracia e o fim da ditadura cívico-militar no país.

“Estamos muito nervosos e ansiosos. É uma honra termos sido escolhidos para representar o Brasil. Um evento como esse é histórico!”, comemorou Sebastianismos, integrante da banda, através de stories no Instagram.

