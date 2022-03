Coração de Taylor Hawkins estava maior que o de Maradona, diz autópsia

Apoie o 247

247 - Na sexta-feira, Taylor Hawkins foi encontrado sem vida em um hotel na Colômbia. Segundo resultados preliminares da autópsia, o baterista do Foo Fighters tinha 10 substâncias diferentes e uma overdose pode ter causado sua insuficiência cardíaca. Um ponto que chamou a atenção dos médicos foi o tamanho do coração do artista, quase o dobro da média, e maior que o de Diego Maradona. As informações são do portal Splash.

De acordo com a Legal Medicine, um coração normal pesa em torno de 300 gramas. No caso de Hawkins, seu coração chegou a pesar 600 gramas. Por sua vez, o órgão do futebolista Maradona alcançou a marca de 503 gramas, o que foi explicado posteriormente por ele ser atleta e ter insuficiência cardíaca.

Em situações fatais, há também o caso oposto. Se o falecido tiver o hábito frequente de usar substâncias psicoativas, pode ter uma hipertrofia cardíaca - o que ainda pode acontecer caso a pessoa tenha doenças cardíacas.

