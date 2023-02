Coreógrafo de balé alemão esfrega fezes de cachorro em rosto de crítica de dança, dizem jornais

Apoie o 247

BERLIM (Reuters) - Críticos de arte estão acostumados a desaprovar performances abaixo da média com críticas negativas, mas raramente são alvos de uma reação tão literal.

Neste fim de semana, o coreógrafo-chefe da Hanover State Opera esfregou excremento de cachorro no rosto de uma crítica de dança depois que ela fez uma crítica negativa de sua última apresentação, escreveram jornais alemães.

Wiebke Hüster, crítica de dança do jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), assistia à estreia no sábado do balé "Glaube – Liebe – Hoffnung" (Fé - Amor - Esperança) na Hanover State Opera.

Durante o intervalo, Marco Goecke, um dos coreógrafos da produção, confrontou Hüster no saguão lotado do teatro e esfregou excremento de cachorro em seu rosto, segundo jornais.

Goecke, que é o principal coreógrafo e diretor do Hanover State Ballet, ameaçou banir Hüster do teatro antes de pegar um saco cheio de fezes e esfregar seu conteúdo no rosto de Hüster, informou o FAZ no domingo.

O incidente ocorreu após a crítica negativa de Hüster à nova apresentação de Goecke, "In the Dutch Mountains", que foi publicada no FAZ no sábado.

Hüster escreveu que assistir ao evento, que estreou recentemente no Nederlands Dans Theatre em Haia, foi como ser "alternadamente enlouquecida e morta pelo tédio".

A casa de ópera pediu desculpas pelo episódio em um comunicado, acrescentando que estava verificando quais medidas tomar contra o diretor de acordo com a legislação trabalhista, sem dar detalhes do que aconteceu.

"Entramos em contato com a jornalista imediatamente após o incidente e pedimos desculpas a ela pessoalmente e também publicamente", disse Laura Berman, diretora artística da casa de ópera, em comunicado. "Lamentamos muito que nosso público tenha sido perturbado por este incidente."

O FAZ informou que uma investigação policial foi aberta.

