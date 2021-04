Corpo de Agnaldo Timóteo será sepultado neste domingo, no Rio de Janeiro

Cerimônia fúnebre do cantor Agnaldo Timóteo, que faleceu neste sábado (3), será restrita a um grupo de parentes em função das restrições impostas para conter o avanço do coronavírus edit

247 - O corpo do cantor Agnaldo Timóteo, que faleceu neste sábado (3), aos 84 anos, em decorrência de complicações relacionadas à Covid-19, será sepultado neste domingo (4), no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.

Segundo o G1, a cerimônia fúnebre será restrita a um grupo de parentes em função das restrições impostas para conter o avanço do coronavírus.

O cantor, que iniciou a carreira na década de 1960, estava internado desde 17 de março na UTI do Hospital Casa São Bernardo, na Zona Oeste do Rio. No dia 27, porém, ele teve uma piora no quadro de saúde e precisou ser intubado.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.